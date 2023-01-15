ВОЙНА В Украине Перед массированным ракетным ударом рф отменила обмен пленными

2023-01-15 16:00

Российская сторона отказалась от проведения обмена, не сообщив о причинах.

В субботу, 14 января, когда Российская Федерация совершила массированную террористическую ракетную атаку по украинским городам, должен был состояться обмен пленными.

Как сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, российская сторона отменила это мероприятие.

"Сегодня был запланирован очередной обмен пленными с российской стороной. Однако в последний момент он был упразднен по инициативе россиян. О причинах такого решения не сложно догадаться", — говорится в сообщении.

Первый в этом году обмен пленными произошел в воскресенье, 8 января. Тогда удалось вернуть домой 50 украинских защитников. Это военные, попавшие в плен на Чернобыльской АЭС, Мариуполе и Донбассе. Всего с начала войны удалось освободить 1646 человек — военных и гражданских

Напомним, 14 января во время массированного ракетного удара российский агрессор использовал крылатые ракеты воздушного и морского базирования, а также осуществил запуск управляемых авиационных ракет по территории Украины. Оружие было направлено на объекты критической инфраструктуры.