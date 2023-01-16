ВОЙНА В Украине В ближайшее время Украина получит танки Challenger 2 и ударные вертолеты Apache

2023-01-16 15:37

Великобритания намерена передать Украине не только танки Challenger 2, но и ударные вертолеты Apache AH64E.

Высокопоставленный источник в оборонной сфере страны сообщил Mirror, что передача вертолетов планируется после того, как Украина получит танки Challenger 2.

"Apache изменит правила игры. Танки прибудут первыми, и понадобится некоторое время, прежде чем можно будет развернуть вертолеты. Другие члены НАТО последуют этому примеру", - заявил источник.

Отмечается, что вертолеты Apache AH64 E могут быть вооружены до 16 противотанковых снарядов Hellfire, 76 70-мм ракет Hydra и 30-мм цепной пушкой.

"Это означает, что четыре Apache могут в считанные секунды уничтожить целый полк из 70 танков", - пишет издание.

Предполагается, что украинские пилоты будут учиться в Великобритании, а база технического обслуживания вертолетов будет создана в соседней стране, например, в Польше.

Отметим, премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил, что Великобритания стремится усилить поддержку Украине, в том числе путем предоставления танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем