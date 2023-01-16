ВОЙНА В Украине В Винницкой области задержали уклониста, который повторно пытался пересечь границу по фальшивым документам

2023-01-16 13:32

В Винницкой области на границе с Молдовой в пункте пропуска Могилев-Подольский задержан гражданин Украины, который повторно пытался пересечь границу с поддельными документами. Об этом накануне сообщила Госпогранслужба.

Указано, что 28-летний мужчина на паспортный контроль предоставил временное удостоверение военнообязанного и справку военно-врачебной комиссии.

"Проведя углубленную проверку с помощью специальных приборов и уточнения с соответствующими территориальными органами, охранники границы установили, что "бумаги" полностью подделаны", – говорится в сообщении.

Также выяснилось, что это уже вторая попытка мужчины выехать из Украины. Первый раз он приобрел "документы" за 3 тысячи долларов, и пограничники разоблачили на границе с Польшей. Второй раз уклонист заплатил 20 тысяч гривен, но его снова поймали.

Нарушителя задержали и после оформления соответствующих данных передали сотрудникам Нацполиции. Мужчина понесет уголовную ответственность по статьям о подделке документов и уклонении от призыва по мобилизации.

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