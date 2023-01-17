ВОЙНА В Украине Разведка выяснила, что на россии готовятся долговременной затяжной войне

2023-01-17 13:35

Подготовка страны-агрессора к долговременной войне значит, что план быстрого захвата Украины не осуществим. Теперь путин рассматривает вариант длительной войны на истощение. Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил в эфире национального телемарафона.

"Концепция так называемой "спецоперации", на самом деле грубого вторжения на территорию Украины, заключалась в следующем - путин планировал, что это должно быть быстро. И все силы средства противника и вообще план так называемой "военной операции" - это был план скорой войны, захват Украины. Этого не произошло", - отметил он.

Представитель ГУР также считает, что долговременной войны на истощение в планах путина не было. Однако в последние месяцы уже наблюдается то, что на россии начинают переходить на военные рельсы и пытаются заставить свое общество привыкнуть к мнению, что "война - это на долго".

"Они мобилизуют все резервы и средства. У них заоблачные военные бюджеты. Также мы скоро увидим другие меры экономического характера на россии. Безусловно, это то, к чему готовится путин. У Украины же задача противоположная: именно 2023 должен стать годом нашей победы, коренного изменения ситуации. Потому что ни Украине, ни всему цивилизованному миру эта долгая война не нужна", - резюмировал Юсов.