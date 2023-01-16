ВОЙНА В Украине Подоляк назвал единственный вариант завершения войны в Украине

2023-01-16 18:30

 

Украина должна выиграть войну, считает Подоляк.

Пока не существует способа договориться с Россией о прекращении войны, поэтому Украине нужно выигрывать.

Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил в Twitter.

"Не надо продолжать притворяться, что кто-то чего-то до сих пор не понимает… РФ без всякой причины напала на Украину. РФ ведет полноценную войну всеми видами оружия. РФ массово убивает гражданских и "зачищает" территорию. РФ совершает преступления против человечности. Нет способа договориться. Войну нужно выиграть", — написал Подоляк.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время саммита G20 назвал условия мира с агрессорной Россией. В частности, РФ должна вывести свои войска с украинской территории и уплатить за нанесенный ущерб.

В Министерстве иностранных дел Турции сообщили, что поддерживают "формулу мира", предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским в ноябре 2022 года.

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