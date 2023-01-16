ВОЙНА В Украине В кремле отреагировали на планы Запада предоставить танки ВСУ и заговорили о страданиях украинского народа

2023-01-16 19:00

 

В Кремле отреагировали на планы Запада поставить Украине танки. Там заявили, что поставки тяжелой техники якобы "затянут страдания украинского народа".

Соответствующее заявление 16 января сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии росСМИ. При этом он пригрозил, что западные танки в Украине якобы будут "гореть".

Так, по словам Пескова, поставка танков Киеву якобы "не изменит ситуацию".

"Эти танки горят и будут гореть так же, как и остальные", – заявил спикер Кремля, умолчав о том, что Россия сама потеряла на боле боя в Украине тысячи танков.

Напомним, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 16 января, украинские защитники ликвидировали 3118 российских танков.

subscriber subscriber

Еще по теме

В ВСУ сказали, сколько еще есть ракет Х-22 на вооружении у роССиян

2023-01-16 17:30

В ближайшее время Украина получит танки Challenger 2 и ударные вертолеты Apache

2023-01-16 15:37

Германия передала новый пакет помощи ВСУ

2023-01-15 13:00

Мишенями террористов были гражданские объекты: Зеленский призывает Запад предоставить оружие для защиты

2023-01-15 12:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Минобороны Канады: скорейшая поставка в Украину ЗРК NASAMS возможна 

2023-01-16 21:00

"Будет Третья мировая": Моравецкий сделал громкое заявление по поводу войны в Украине

2023-01-16 20:00

СБУ идентифицировала роССийских военных, причастных к ракетному удару по Днепру

2023-01-16 19:30

В кремле отреагировали на планы Запада предоставить танки ВСУ и заговорили о страданиях украинского народа

2023-01-16 19:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Минобороны Канады: скорейшая поставка в Украину ЗРК NASAMS возможна  2023-01-16 21:00
"Будет Третья мировая": Моравецкий сделал громкое заявление по поводу войны в Украине 2023-01-16 20:00
СБУ идентифицировала роССийских военных, причастных к ракетному удару по Днепру 2023-01-16 19:30
В кремле отреагировали на планы Запада предоставить танки ВСУ и заговорили о страданиях украинского народа 2023-01-16 19:00