ВОЙНА В Украине В кремле отреагировали на планы Запада предоставить танки ВСУ и заговорили о страданиях украинского народа

2023-01-16 19:00

В Кремле отреагировали на планы Запада поставить Украине танки. Там заявили, что поставки тяжелой техники якобы "затянут страдания украинского народа".

Соответствующее заявление 16 января сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии росСМИ. При этом он пригрозил, что западные танки в Украине якобы будут "гореть".

Так, по словам Пескова, поставка танков Киеву якобы "не изменит ситуацию".

"Эти танки горят и будут гореть так же, как и остальные", – заявил спикер Кремля, умолчав о том, что Россия сама потеряла на боле боя в Украине тысячи танков.

Напомним, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 16 января, украинские защитники ликвидировали 3118 российских танков.