ВОЙНА В Украине Почти 900 "двухсотых" за сутки: ВСУ мощно отработали по оккупантам

2023-01-17 16:30

 

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обновил информацию об общих боевых потерях Российской Федерации с 24 февраля.

Как говорится в сводке, за время полномасштабной войны против Украины потери РФ среди личного состава уже достигли 116 950. 870 военных страны-оккупанта ликвидированы украинскими воинами за последние сутки. 

Кроме этого, РФ потеряла в войне против Украины: 

  • танков ‒ 3121 (+3);
  • боевых бронированных машин – 6215 (+11);
  • артиллерийских систем – 2104 (+5);
  • РСЗО – 441 (+3);
  • средств ПВО – 220 (+0);
  • самолетов – 286 (+0);
  • вертолетов – 276 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1872 (+0);
  • крылатых ракет – 749 (+0);
  • кораблей и катеров – 17 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4877 (+7);
  • специальной техники – 190 (+0).

Потери РФ на войне против Украины - что стоит знать 

Российские оккупанты продолжают вести наступление на Авдеевском и Бахмутском направлениях. Врага не останавливают значительные потери в живой силе.

Ежедневно украинские воины отчитываются об уничтожении сотен захватчиков. Только за первую половину месяца было ликвидировано 9 360 оккупантов. 

В январе, по оценке военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, месячные потери у российских оккупационных войск могут быть рекордными. 

"Могут превысить 18 тысяч только убитыми, не говоря уже о раненых", – пишет Коваленко. 

subscriber subscriber

Еще по теме

В кремле отреагировали на планы Запада предоставить танки ВСУ и заговорили о страданиях украинского народа

2023-01-16 19:00

В ВСУ сказали, сколько еще есть ракет Х-22 на вооружении у роССиян

2023-01-16 17:30

В ISW назвали сценарии нового наступления роССии на Украину

2023-01-16 17:00

Германия передала новый пакет помощи ВСУ

2023-01-15 13:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Количество погибших в Днепре выросло до 44 - мэр

2023-01-17 17:30

Глава МИД Великобритании будет убеждать США и Канаду предоставить Украине танки - Sky News

2023-01-17 17:00

Почти 900 "двухсотых" за сутки: ВСУ мощно отработали по оккупантам

2023-01-17 16:30

Госсекретарь США едет в Китай: вероятно, будут говорить о войне в Украине – POLITICO

2023-01-17 16:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Количество погибших в Днепре выросло до 44 - мэр 2023-01-17 17:30
Глава МИД Великобритании будет убеждать США и Канаду предоставить Украине танки - Sky News 2023-01-17 17:00
Почти 900 "двухсотых" за сутки: ВСУ мощно отработали по оккупантам 2023-01-17 16:30
Госсекретарь США едет в Китай: вероятно, будут говорить о войне в Украине – POLITICO 2023-01-17 16:00