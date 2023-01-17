ВОЙНА В Украине Британия объявила о самом большом пакете военной помощи для Украины: что получат ВСУ

2023-01-17 18:00

Великобритания передаст Украине один их самых больших пакетов военной помощи. Британский министр обороны Бен Уоллес отметил, что Лондон готовит для ВСУ эскадрон танков Challenger 2.

"Сегодняшний пакет является "важным увеличением возможностей Украины". Это значит, что они могут перейти от существования к изгнанию российских войск с украинской земли", — цитирует главу оборонного ведомства Британии издание The Guardian.

В новый пакет военной помощи от Лондона войдет:

эскадрон танков Challenger 2 вместе с бронированными эвакуационными и ремонтными машинами;

орудия AS90;

100 тысяч артиллерийских снарядов;

100 усовершенствованных ракет;

БпЛА;

100 единиц бронетехники, включая БТР "Бульдог";

запчасти для танков и бронированных машин.

По словам Уоллеса, Лондон считает, что Москва снова пойдет в наступление в Украине, поэтому союзники должны ускорить коллективные усилия. Кроме того, Минобороны Великобритании показало танки, которые они отправят в Украину.

Стоит отметить, что Великобритания стала первой страной Европы, которая поставит танки для ВСУ.

Позиция Великобритании по войне в Украине - что известно

Лондон с первых дней полномасштабной войны в Украине оказывал Киеву поддержку. 14 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого стало известно, что британское правительство готово усилить поддержку Украины, "в том числе путем предоставления танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем".

В свою очередь Зеленский поблагодарил политика за мощную поддержку со стороны Великобритании.

Танки Challenger 2 - что известно

Такие боевые машины находятся на вооружении армии Великобритании с 1994 года. Танк вооружен 120-мм нарезной пушкой и 7,62-мм цепной пушкой. Производство этой модели танков свернули в 2009 году из-за отсутствия оборонного заказа со стороны правительства Великобритании.