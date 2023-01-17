ВОЙНА В Украине Подразделения ВСУ находятся в Соледаре и дают отпор оккупантам, - Череватый

2023-01-17 19:30

 

По состоянию на вторник, 17 января, украинские военные находятся в Соледаре и дают отпор оккупантам РФ, заявил в комментарии Суспільному спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, ситуация остается такой, как вчера. 16 января он говорил, что Россия не захватила город в Донецкой области, а ВСУ выполняют две задачи: не дают оккупантам системно прорвать оборону и пытаются максимально обескровить врага.

«Наши подразделения находятся там и постоянно поражают огнем противника», — сообщил Череватый Суспільному.

Накануне он отмечал, что ВСУ успешно удавалось месяцами выполнять вышеупомянутые задачи на Донбассе и украинские силы уничтожают врага «в промышленных масштабах», не давая ему стратегически продвинуться.

В первые недели 2023 года Россия сосредоточила максимальные усилия на попытке захватить Соледар. Украинские защитники продолжают оборонять город, идут ожесточенные бои.

По данным Минобороны, оккупанты бросили на донецкое направление почти все основные силы. Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщал, что Россия использует там боевые подразделения «вагнеровцев», а также подразделения других видов войск РФ.

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