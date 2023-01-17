ВОЙНА В Украине Дуда рассказал, сколько танков Leopard Польша собирается передать Украине

2023-01-17 21:00

Несколько дней тому назад Польша объявила о намерении передать Украине танки Leopard. Президент страны Анжей Дуда рассказал о количестве танков, которые может получить Украина.

Польша собирается передать Украине около 14 танков Leopard.

Об этом президент Польши Анджей Дуда рассказал 17 января, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Пять дней назад мы объявили о передаче Leopard. Речь идет о около 14 танках", – сказал лидер Польши.

Он выразил надежду, что другие украинские партнеры также отважатся предоставить Украине танки.

"Президент Владимир Зеленский много раз просил меня о поддержке. Он сказал, что им нужны танки. Мы передали более 260 наших старых танков. У нас они были еще со времен Советского Союза. Мы решили передать эту технику, в которой есть острая нужда. Это было практически начало огромной поддержки Украины, и я надеюсь, что решение отправить Leopard в Украину станет новым началом помощи", — отметил Дуда.

Отметим, секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что танки Leopard, переданные Польшей Украине, ВСУ освоят за считанные недели.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, сколько танков Leopard хочет получить Украина.