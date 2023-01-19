Курьезы Пытавшийся незаконно бежать за границу свалился в ров - пришлось звать на помощь пограничников

2023-01-19 10:27

Житель Запорожской области пытался незаконно пересечь границу в Одесской области, однако в итоге упал в трехметровый ров и ему пришлось звать на помощь пограничников. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Пограничникам Белгород-Днестровского отряда поступила информация о том, что вблизи границы слышны крики о помощи.

К месту происшествия сразу выбыл пограничный наряд отдела Староказачье, который обнаружил мужчину, который выглядывал из инженерного рва и умолял вытащить его. Правоохранители сразу помогли мужчине выбраться.", - сказано в сообщении.

Нарушитель рассказал, что наделся незаконно пересечь границу, чтобы попасть в Молдову, но в итоге она попал в "ловушку".

"Украинец объяснил, что за трансфер поближе к границе заплатил неизвестному три тысячи долларов США. Далее, направляясь в направлении украинско-молдавской границы в обход пунктов пропуска, он в темноте упал в ров, который пограничники оборудовали как инженерное заграждение. Оттуда не смог выбраться в одиночку, поскольку глубина рва кое-где достигала трех метров. В темноте мужчина услышал, что в ров затекает вода. 44-летний правонарушитель признался - поняв, что попал в беду - очень испугался и начал звать на помощь", - отметили пограничники.

В ГПСУ добавили, что за попытку незаконного пересечения границы правонарушитель привлечен к административной ответственности.