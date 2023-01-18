ВОЙНА В Украине ВСУ, вероятно, вышли из Соледара и обороняются в окрестностях Бахмута, - британская разведка

2023-01-18 17:00

 

До конца дня 16 января украинские войска "скорее всего вышли" из города Соледар на Донбассе, оставив его под контролем российских военных и ЧВК "Вагнера". Украинские силы, вероятно, создали новые оборонительные рубежи на западе.

Об этом говорится в отчете разведки Великобритании, опубликованном утром 18 января.

"Наступление России на Соледарь в основном состояло из сил "Вагнера" и было вспомогательной операцией, направленной на то, чтобы предотвратить охват большего населенного пункта Бахмут. Один из двух основных путей поставки Украины в Бахмут сейчас находится под растущим давлением", - говорится в сообщении.

"Снимки показывают, что с начала января юг и восток Бахмута продолжали подвергаться интенсивному артиллерийскому обстрелу. Украинские силы почти наверняка продолжают оборону от российских сил в окрестностях города", - добавили в разведке.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что россияне сосредотачивают основные усилия на ведении наступления на Бахмутском направлении.

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