ВОЙНА В Украине Украинских военных научат управлению Patriot за 10 недель, - Резников

2023-01-18 21:00

 

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о том, что сегодняшние успехи на поле боя были бы невозможны без существенной помощи иностранных партнеров.

Об этом он сказал сегодня на встрече с представителями критической инфраструктуры.

"Сегодняшняя война, которая является войной в движении, обеспечивается ресурсами наших партнеров, но самое главное духом и волей Украины. И я считаю, что надо всегда уметь говорить: "спасибо". Раньше мы даже мечтать не могли о том, что нам дадут, например, Patriot, стоимость которого миллиард долларов, а подготовка, которая составляет 10 месяцев, — минимальная. Сегодня же есть решение, что наших офицеров подготовят за 10 недель. Такие обязательства взяли на себя американские партнеры", — рассказал Алексей Резников.

Министр выразил свои надежды на то, что нынешний год станет для нашей страны победным.

"Я верю, что этот год станет годом победы. Мы постоянно говорим об этом с партнерами, и они верят в нашу с вами победу. Они хотят уже сегодня быть партнерами этой победы, им нравится эта идея, они смакуют это слово. Пример вам расскажу даже. На день независимости я хотел отметить наших партнеров государственными наградами: когда я ехал на "Рамштайн", то повез их с собой, но юридическая процедура не позволила их вручить. Тогда я предложил Ллойду Остину, что могу передать награды позже через посла или атташе. На что он похлопал меня по плечу и сказал, что ему не нужны награды или медали, и что если я действительно хочу сделать ему приятно, то должен погрузить эту медаль в Днепр, когда освободят Херсон (это было до Херсонской кампании). Конечно, когда это произошло, я написал ему смс со словами: "Да, сделано, медаль в Днепре"", - рассказал Алексей Резников.

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