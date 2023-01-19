ВОЙНА В Украине Последний месяц зимы: синоптик рассказал, какой погодой удивит февраль

2023-01-19 17:30

Народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, каким будет последний месяц этой зимой.

Так, по словам Щедрина, в конце января и начале февраля погода в Украине будет морозной, а вот вторая половина месяца ожидается теплой.

"Где-то до 5-7 февраля ожидаем прохладный характер погоды. По всей стране температура воздуха днем упадет до -4-6 градусов и до -7-9 градусов мороза ночью, а местами даже до -14 градусов. В то же время существенные осадки маловероятны, только на западе Украины будут периодически пролетать снегопады", — отметил синоптик.

Что касается второй декады последнего месяца зимы, то, по данным Щедрина, в этот период осадков прибавится, а температура воздуха будет преимущественно плюсовая.

"Во второй декаде февраля температура вновь вырастет до плюсовых значений, но и осадков станет значительно больше — преимущественно в виде дождей и мокрого снега. Последняя декада февраля будет похожа на начало марта, по всей стране будет преобладать относительно теплая погода, температура будет достигать от -2 до +7 градусов ночью и до -2+14 градусов днем в зависимости от региона", — рассказал синоптик и отметил, что весна в этом году в Украину придет очень рано.

Напомним, что ранее синоптики сообщали, что зима 2022-2023 в Украине будет в целом теплой. В то же время периоды с морозами будут, однако такие похолодания будут кратковременными.