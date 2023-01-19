ВОЙНА В Украине Вашингтон отреагировал на странное условие Шольца по поставкам Украине немецких танков Leopard 2

2023-01-19 13:35

В Белом доме считают, что каждая страна должна принимать собственное решение о помощи Украине в сфере безопасности. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.

"Президент считает, что каждая страна должна принимать свое собственное суверенное решение относительно того, какую помощь и какие виды техники они готовы предоставить Украине", - подчеркнула она.

Жан-Пьер отметила, что Штаты приветствуют решение Германии и Британии о предоставлении военной техники и вооружения. По ее словам, "солидарность наций" в поддержке Украины очевидна. Однако "это решение каждой страны".

При этом пресс-секретарь Белого дома напомнила, что США являются "крупнейшими поставщиками" безопасности и гуманитарной помощи Украине.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом выдвинул условие для поставки немецких танков Leopard 2 Украине - если Вашингтон также примет решение о поставках своих танков Abrams.