Политика Байден и Шольц обсудили поддержку Украины во время встречи в Берлине: первые заявления лидеров

2024-10-19 15:30

 

Президент США Джо Байден во время прощального визита в Германию заявил, что союзники НАТО должны "продолжать нашу поддержку... пока Украина не достигнет справедливого и устойчивого мира".

Байден осудил "жестокое нападение Путина на Украину" и подчеркнул, что "НАТО остается сильным и более единым, чем когда-либо". Он добавил: "Мы входим в очень сложную зиму. Мы не можем сдаваться".

Во время встречи с Байденом канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул общую ответственность обеих стран за мир. По словам Шольца, позиция Германии ясна: поддерживать Украину настолько энергично, насколько это возможно.

"В то же время мы следим за тем, чтобы НАТО не стало стороной войны, чтобы эта война не привела к гораздо большей катастрофе", – заявил глава немецкого правительства в Берлине.

Шольц подчеркнул, что США и Германия совместно выступают за суверенитет и целостность Украины. "Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Путин просчитался, он не сможет выстоять в этой войне", – сказал канцлер.

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