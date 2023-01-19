ВОЙНА В Украине В США раскрыли реальные данные о том, что сейчас происходит в районе Соледара и Бахмута

2023-01-19 14:29

В районе Соледара и Бахмута Донецкой области 18 января 2023 года продолжались жестокие боевые действия. Оккупационные войска рашистов не имеют полного контроля ни над одним из этих городов. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, цитирует Укринформ.

"Я скажу вам, что по состоянию на сегодняшнее утро мы не оцениваем, что они (российские военные - ред.) фактически завладели обоими городами в одностороннем порядке", - сказал он.

Он отметил, что в данном районе "ведутся жестокие бои", особенно возле Соледара, где, по оценке США, контроль над территорией остается противоречивым.

Кирби также отметил, что хотя россияне в течение последних дней и развили постепенный прогресс, однако это им обошлось дорого - они фактически забрасывают своими телами украинские позиции.

"Эти усилия руководствуются, в основном, пригожиным и его ЧВК вагнер при определенной поддержке российских военных", - сказал Кирби.

В то же время, представитель Белого дома отметил, что "пригожин хочет, чтобы его считали более актуальным и незаменимым на поле боя", чем традиционные вооруженные силы рф. Кирби также подтвердил, что из-за этого между минубийств роССии и группировкой пригожина создалась напряженность.