ВОЙНА В Украине В войне в Украине наступил переломный момент, – генсек НАТО Йенс Столтенберг

2023-01-20 19:31

В войне наступил переломный момент, – генсек НАТО Йенс Столтенберг на экономическом форуме в Давосе.

Он подтвердил, что между странами Альянса продолжаются консультации о предоставлении Украине танков.

Кроме того, депутаты Европарламента официально обратились к Шольцу с призывом поставить Украине танки Leopard 2. Сам Шольц решение пока не принял, но давление на него усиливается.

"Это переломный момент в войне и необходимость значительного увеличения поддержки Украины. Если мы хотим достичь мирного решения путем переговоров завтра, мы должны предоставить больше оружия сегодня", - пояснил генсек НАТО.

Столтенберг также подтвердил, что между странами Альянса продолжаются консультации по предоставлению Украине танков. В то же время он поприветствовал решение Британии отправить Киеву свои танки Challenger 2.

По его словам, Украина нуждается больше систем противовоздушной обороны и бронетехники, а также боеприпасов, запасных частей и возможностей технического обслуживания, чтобы гарантировать, что имеющееся вооружение продолжает функционировать.

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