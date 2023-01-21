ВОЙНА В Украине В ISW объяснили, с какой целью по москве расставили комплексы ПВО

2023-01-21 19:00

Кремль продолжает проводить демонстративные публичные акции, направленные на создание условий для затяжной войны в Украине.

Кремль не намерен отступать от своих захватнических планов и готовит население России к затяжной войне против Украины. Именно с этой целью по Москве в последние дни устанавливаются системы ПВО, в пятницу, 20 января, говорится в отчете ISW.

Как отмечают аналитики, ПВО в Москве необходимо российской власти "для картинки", чтобы напугать население и мобилизировать его на войну.

"Таким образом оккупанты пытаются усилить информационные операции по подготовке населения к затяжной войне в Украине и дальнейшим жертвам", - утверждают эксперты.

По их мнению, эта демонстрация систем ПВО также, вероятно, является частью зарождающейся кампании по продвижению ряда аналогий с боевыми действиями времен Второй Мировой войны, когда средства противовоздушной обороны устанавливались непосредственно по всей Москве.

Также аналитики указывают, что Кремль продолжает продвигать информационные кампании, чтобы ослабить поддержку Украины со стороны стран Запада параллельно продолжая мобилизационные мероприятия, несмотря на многочисленные заявления об официальном завершении мобилизации.

Напомним, в соцсетях появились кадры из Москвы, на которых видно, как ЗРПК Панцирь-С1 устанавливают на крышах админзданий, в том числе Минобороны РФ.

А сегодня сообщалось, что одну из установок заметили в 10 километрах от резиденции Путина вблизи Москвы.