ВОЙНА В Украине Главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы призвали Германию немедленно передать Украине танки Leopard

2023-01-21 20:00

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы призвали Германию немедленно передать Украине немецкие танки Leopard.

Совместное заявление 21 января опубликовано в Twitter Урмаса Рейнсалу, Эдгарса Ринкевичса и Габриэлюса Ландсбергиса.

"Мы, министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы, призываем Германию немедленно предоставить Украине танки Leopard, – говорится в заявлении. – Это нужно, чтобы остановить российскую агрессию, помочь Украине и быстро восстановить мир в Европе".

Главы МИД трех стран Балтии отметили, что Германия как "ведущая европейская держава" несет "особую ответственность в этом отношении".

We, * * Foreign Ministers, call on Germany to provide Leopard tanks to Ukraine now. This is needed to stop Russian aggression, help Ukraine and restore peace in Europe quickly. Germany as the leading European power has special responsibility in this regard. — Gabrielius Landsbergis * (@GLandsbergis) January 21, 2023