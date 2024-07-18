Политика В Пентагоне раскрыли, какое оружие передают Украине в первую очередь

2024-07-18 19:15

Спикер Пентагона, генерал-майор Пэт Райдер рассказал, какое оружие передают Украине в первую очередь.

Об этом он сообщил в интервью "Голосу Америки".

Так, по словам Райдера, усиление противовоздушной обороны Украины остается основным приоритетом Пентагона в поддержке Киева.

"Противовоздушная оборона Украины уже длительное время является приоритетной сферой для министра (обороны США Ллойда, - ред.) Остина и правительства США… Мы понимаем острую нужду в средствах противовоздушной обороны. Это наш приоритет, и мы будем и дальше работать с нашими союзниками и партнерами во всем мире над тем, чтобы предоставить Украине то, что ей нужно для защиты себя и своего народа", - рассказал он.

При этом президент США Джо Байден на этой неделе объявил о планах развертывания в Украине пяти стратегических систем ПВО с целью создания интегрированной сети противовоздушной обороны. Однако спикер Пентагона отказался раскрывать подробности по этому поводу, сославшись на соображения безопасности.

"Излишне говорить, что мы понимаем актуальность этого вопроса, о которой свидетельствуют ужасные ракетные удары, нанесенные Россией, один из которых попал в детскую больницу. Поэтому это то, что и в дальнейшем будет оставаться невероятно важным для нас", - подчеркнул Райдер.

Он также отметил, что группа украинских зенитчиков уже прошла программу тренировки на системах Patriot, и обучение по управлению этими системами продолжается в Европе.

"Международная коалиция будет работать с Украиной, чтобы определить ее потребности в обучении - не только для Patriot, но и для всего спектра операций", - добавил спикер Пентагона.