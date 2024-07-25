ВОЙНА В Украине Польша передает 45-й пакет оружия Украине - посол

2024-07-25 20:48

С начала 2022 года Польша передала для нужд ВСУ разную технику и боеприпасы более чем на 4 млрд долларов.

Власти Польши передают Украине 45-й пакет военной помощи, содержащий значительное количество боеприпасов. Об этом сказал экс-посол Украины в Польше, ныне посол Украины в Чехии Василий Зварыч.

По его словам, с начала 2022 года Польша передала для нужд ВСУ разную технику и боеприпасы более чем на 4 млрд долларов.



"В процессе реализации теперь находится 45-й пакет, состоящий, в частности, из большого количества боеприпасов для Украины", – рассказал Зварыч.



Он добавил, что Польша участвует практически во всех коалициях по укреплению обороноспособности Украины, а в некоторых, как, например, коалиции бронетанковых сил, взяла на себя лидерство.



Дипломат также напомнил, что Польша уже передала Украине 10 самолетов МиГ-29 и "работает над возможностью дополнительного усиления воздушных сил Украины своими самолетами".



Как известно, 8 июля в Варшаве было подписано соглашение о безопасности между Украиной и Польшей. В нем предполагается "рассмотрение возможности передачи эскадрильи МиГ-29 без ущерба для безопасности Польши и оперативных возможностей Воздушных сил Польши".