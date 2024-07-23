Политика Помощь Украине: Байден делегировал полномочия

2024-07-23 20:04

 

Американский лидер передал полномочия по выполнению закона о поддержке Украины двум ведомствам.

Президент США Джо Байден делегировал свои полномочия по закону о поддержке Украины главам Минфина и Госдепартамента США.

Об этом в понедельник, 22 июля, сообщается на сайте Белого дома.

В заявлении отмечается, что министру финансов Джанет Йеллен и госсекретарю США Энтони Блинкену переданы полномочия, "возложенные на президента" рядом пунктов этого закона. Они, в частности, касаются возможности конфискации замороженных российских активов в пользу Украины.

О причинах такого шага не сообщается.

Напомним, в январе этого года Комитет Сената США принял закон, который поможет Вашингтону конфисковать российские активы и передать их Украине.

subscriber subscriber

Еще по теме

Байден не уйдет с поста президента США до окончания полномочий — Белый дом

2024-07-22 19:15

Для украинских военных утвердили четыре уровня оказания медицинской помощи

2024-07-22 10:27

СМИ Помощь НАТО позволяет Украине воевать, сдерживать врага, но не позволяет победить, - Foreign Policy

2024-07-19 22:12

Все члены НАТО согласились еще до саммита в Вашингтоне усилить военную помощь Украине

2024-07-19 19:35

Еще новости в разделе "Политика"

Боррель: Следующий Саммит мира должен пройти с роССией, но не на условиях путина

2024-07-23 22:15

Помощь Украине: Байден делегировал полномочия

2024-07-23 20:04

Пентагон назвал Китай "единственным стратегическим конкурентом", рф - региональной угрозой

2024-07-23 18:26

"Зло пришло убивать": Залужный посоветовал Западу готовиться к Третьей мировой войне

2024-07-23 17:37
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Боррель: Следующий Саммит мира должен пройти с роССией, но не на условиях путина 2024-07-23 22:15
Помощь Украине: Байден делегировал полномочия 2024-07-23 20:04
Пентагон назвал Китай "единственным стратегическим конкурентом", рф - региональной угрозой 2024-07-23 18:26
"Зло пришло убивать": Залужный посоветовал Западу готовиться к Третьей мировой войне 2024-07-23 17:37