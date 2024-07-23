Политика Помощь Украине: Байден делегировал полномочия

2024-07-23 20:04

Американский лидер передал полномочия по выполнению закона о поддержке Украины двум ведомствам.

Президент США Джо Байден делегировал свои полномочия по закону о поддержке Украины главам Минфина и Госдепартамента США.

Об этом в понедельник, 22 июля, сообщается на сайте Белого дома.



В заявлении отмечается, что министру финансов Джанет Йеллен и госсекретарю США Энтони Блинкену переданы полномочия, "возложенные на президента" рядом пунктов этого закона. Они, в частности, касаются возможности конфискации замороженных российских активов в пользу Украины.



О причинах такого шага не сообщается.



Напомним, в январе этого года Комитет Сената США принял закон, который поможет Вашингтону конфисковать российские активы и передать их Украине.