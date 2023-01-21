ВОЙНА В Украине Leopard 2: в Минобороны анонсировали обучение украинских военных на танках

2023-01-21 21:00

Ряд стран Запада согласились начать обучающие миссии для украинских военных по управлению танками Leopard 2.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщает в интервью Голосу Америки.

Отмечается, что накануне состоявшихся в Германии 20 января переговоров в формате «Рамштайн» ряд стран согласились тренировать украинских военных.

Согласно словам Резникова, договоренность была достигнута благодаря «танковым» инициативам — Польше по Leopard и Британии по Challenger.

«Имеем прорыв – это возможность для стран, владеющих Leopard, начинать обучающие миссии, курсы для наших танковых экипажей. С этого мы начнем, а потом будем дальше двигаться. Я надеюсь, что Германия в спокойном режиме по проведению собственных внутренних консультаций дойдет и до решения о возможной передаче танков. Я оптимистично на это смотрю. Потому что первый шаг сделан: начнем обучающие украинские экипажи программы на Leopard 2», — сказал министр.