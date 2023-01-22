ВОЙНА В Украине Когда в ВСУ могут появиться истребители F-16 и аналоги ATACMS: ответ военного эксперта

2023-01-22 18:00

Эксперт не исключил, что к весне получим западную авиацию в состав Сил обороны Украины.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что передача F-16 Украине – это вопрос времени.

Такое мнение он высказал изданию УНИАН.

"Итак, вопрос передачи F-16 – это всего лишь вопрос времени. Причем, насколько я понимаю, вопрос ближайшего времени. Это могут быть несколько недель или несколько месяцев. Но как говорил Ллойд Остин, окно возможностей – до весны. Поэтому я думаю, что, скорее всего, к весне мы получим западную авиацию в состав сил обороны Украины",- сказал он.

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Также Жданов напомнил о готовности Британии передать Украине аналоги ракет ATACMS, которые применимы с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

"Если мы получим авиацию и ракеты, то мы заполним весь список вооружений, которые нам необходимы для победы в этой войне", — добавил эксперт.

Напомним, посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер заверил, что решение Нидерландов передать Украину свои истребители F-16 встретит широкую поддержку в Соединенных Штатах.

Президент Владимир Зеленский призвал союзников во время следующей встречи в формате "Рамштайн" обсудить поставки Украине истребителей и дальнобойных ракет.

F-16 – многофункциональный легкий истребитель, разработанный General Dynamics в США. В 1993 году компания продала свой авиастроительный бизнес Lockheed Martin.