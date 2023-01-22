ВОЙНА В Украине Пять танков и 600 оккупантов: роССия ежедневно теряет силы в Украине

2023-01-22 14:00

Украинские защитники за минувшие сутки уничтожили десятки единиц вражеской техники и ликвидировали еще 600 оккупантов.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 22 января ориентировочно составили:

личного состава — около 120 760 (+600) человек ликвидировано,

танков — 3145 (+5) ед,

боевых бронированных машин — 6268 (+12) ед,

артиллерийских систем — 2144 (+9) ед,

РСЗО — 445 (+2) ед,

средств ПВО — 220 (+0) ед,

самолетов — 287 (+0) ед,

вертолетов — 277 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1892 (+1),

крылатых ракет — 749 (+0),

кораблей /катеров — 17 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 4932 (+14) ед,

специальной техники — 193 (+0).

Также за минувшие сутки украинская авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения оккупантов и трижды ударила по позициям ПВО врага. Кроме того, защитники отбили атаки оккупантов вблизи 8 населенных пунктов.