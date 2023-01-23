ВОЙНА В Украине роССийские военные зашли в оперативный тупик, - британская разведка

2023-01-23 17:00

 

Генерал Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба России и новый главнокомандующий в Украине, вероятно, начал свою деятельность со стремления улучшить повседневную дисциплину развернутых войск.

Об этом сообщается в Twitter Министерства обороны Великобритании.

Как отмечается в сводке, когда Герасимов принял командование, офицеры пытались запретить неформальную форму, поездки на гражданских автомобилях, использование мобильных телефонов и нестандартные стрижки.

По данным британской разведки, подобные мероприятия были встречены скептически. Однако больше всего насмешек вызвали попытки улучшить стандарты бритья солдат. Официальные лица т.н. "ДНР" назвали расстановку приоритетов "фарсом". Владелец группы "Вагнера" Евгений Пригожин подверг критике военное руководство, заявив, что "война - время активных и смелых, а не бритых".

Российские силы продолжают сталкиваться с оперативным тупиком и тяжелыми потерями. То, что Герасимов уделяет первостепенное внимание в основном второстепенным нормативным актам, вероятно, подтвердит опасения многих его скептиков в России. Вместе с министром обороны Сергеем Шойгу его все чаще считают оторванным от реальности и на презентации, а не по сути дела", - отмечают в Минобороны Британии.

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