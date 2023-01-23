Сегодня, 23 января, в беларусь, на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар. Причина пожара устанавливается, пострадавших нет.
Об этом сообщает БЕЛТА.
Отмечается, что на НПЗ случился выход водородсодержащего газа и дизельной фракции с последующим факельным горением на секции-200 комбинированной установки гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков.
Установка, на которой произошел пожар, в эксплуатацию не введена, а находится на стадии пусконаладочных работ.
Спасатели МЧС провели работы по охлаждению и защите технологических конструкций. Пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.
Устанавливаются причина пожара и причиненный ущерб.
Напомним, 19 января в небе над беларусью произошло ЧП с российским истребителем. У носителя ракет «Кинжал» загорелся двигатель. Самолет совершил экстренную посадку на аэродром «Мачулищи».