Мир КАРТА Горел факелом: в беларуси произошел пожар на НПЗ

2023-01-23 16:30

Сегодня, 23 января, в беларусь, на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар. Причина пожара устанавливается, пострадавших нет.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что на НПЗ случился выход водородсодержащего газа и дизельной фракции с последующим факельным горением на секции-200 комбинированной установки гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков.

Установка, на которой произошел пожар, в эксплуатацию не введена, а находится на стадии пусконаладочных работ.

Спасатели МЧС провели работы по охлаждению и защите технологических конструкций. Пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.

Устанавливаются причина пожара и причиненный ущерб.

Напомним, 19 января в небе над беларусью произошло ЧП с российским истребителем. У носителя ракет «Кинжал» загорелся двигатель. Самолет совершил экстренную посадку на аэродром «Мачулищи».