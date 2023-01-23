ВОЙНА В Украине ГУР оценило возможность рф отрезать Украину от ЕС

2023-01-23 19:30



Скибицкий отметил, что группировку РФ на территории Беларуси невозможно сравнить с той, что было в феврале прошлого года.

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий сообщил, что заявления РФ о подготовке к большой войне с целью отрезать Украину от Европы являются ничем иным, как информационной кампанией. Об этом он сказал в интервью Укринформу.

"Здесь я очень просто скажу. Если реально оценить, проводится мощная информационная кампания против нашего государства. Будут растягивать наши силы, будут пугать наше население. Вы же смотрите, как много именно российских аналитиков, которые сейчас работают за рубежом, говорят о 220 тысячах группировки на территории Беларуси, а совсем недавно говорили, что там развернуто 150 тысяч... На самом деле их нет там. Группировку, которая сейчас есть, невозможно сравнить с тем, что было в феврале прошлого года", - отметил Скибицкий.

По его словам, ВСУ готовы к любым действиям оккупантов.

"Мы готовы, там проведены проверки готовности подразделений, которые защищают северную границу нашего государства, подготовлены соответствующие оборонительные рубежи, развернута и усилена система ПВО, включая Киев. И если мы сбиваем сейчас вражеские крылатые ракеты, то, поверьте, сбивать вертолеты и самолеты - это гораздо проще", - заявил он.

Напомним, по информации ГУР, войска РФ могут возобновить наступление на Купянском направлении.

Ранее в ГУР сообщали, что глава Кремля Владимир Путин готовит россиян к затяжной войне.