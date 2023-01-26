ВОЙНА В Украине Борис Джонсон доходчиво объяснил, почему путин никогда не решится на ядерный удар

2023-01-26 08:26

Если роССия применит ядерное оружие, то путин просто перестанет быть членом человеческой цивилизации. А все "неопределенные" государства – страны Персидского залива, Индия, другие государства Азии, Африки и т.д. – все они будут потеряны для путина, – сказал экс-премьер Британии Борис Джонсон.

Джонсон добавил, что в случае ядерного удара "Запад, я считаю, будет вынужден нанести удар возмездия", но отказался уточнять детали такого удара.

"Кроме того, нынешняя заморозка экономики рф будет абсолютно ничто по сравнению с тем, что мы сделаем с россией путина после того, как он нанесет ядерный удар. Для рядовых жителей роССии это будет абсолютной катастрофой. Из-за этого ядерный удар просто не произойдет", – отметил политик.

Напомним, экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на днях побывал в Украине, посетил Бучу и Бородянку, встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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