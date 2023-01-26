ВОЙНА В Украине Польша отправила Берлину официальный запрос на передачу танков Leopard 2 Украине

2023-01-26 11:34

Власти Польши отправила Германии официальный запрос о разрешении передать танки Leopard 2 Украине. Об этом сообщил польский министр обороны Мариуш Блащак в Twitter.

"Немцы уже получили нашу просьбу о согласии на передачу танков Leopard 2 Украине. Я также призываю немецкую сторону присоединиться к коалиции стран, поддерживающих Украину танками Leopard 2. Это наше общее дело, ведь речь идет о безопасности всей Европы", – написал Блащак.

Напомним, даже если Германия не разрешит передачу танков Leopard 2 Украине, Варшава в любом случае намерена передать Киеву эту технику в рамках "меньшей коалиции" стран Запада.

А накануне Госдеп США анонсировал новости от ФРГ по танкам Leopard. В Вашингтоне считает, что новости от Берлина по вопросу танков для Украины стоит ждать в ближайшие дни.