Украинские защитники уничтожают оккупантов и в воздухе и на земле. За сутки шесть единиц боевой авиации противника сбиты, уничтожены более 20 единиц военной техники, ликвидированы около 700 оккупантов. Потери российской армии в живой силе уже превысили 122 тысяч содат и офицеров.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
С начала вторжения в Украину путинская армия ориентировочно потеряла:
личного состава – около 122 170 (+690) человек,
танков ‒ 3152 (+2) ед,
боевых бронированных машин ‒ 6284 (+8) ед,
артиллерийских систем – 2148 (+2) ед,
РСЗО – 448 (+1) ед,
средств ПВО — 220 (+0) ед,
самолетов – 289 (+2) ед,
вертолетов – 281 (+4) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1897 (+3) ед,
крылатых ракет ‒ 749 (+0) ед,
корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 4944 (+8) ед,
специальной техники ‒ 194 (+1) ед.