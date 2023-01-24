ВОЙНА В Украине 690 оккупантов, 2 самолета, 4 вертолета: Генштаб назвал потери роССийских войск

2023-01-24 17:00

 

Украинские защитники уничтожают оккупантов и в воздухе и на земле. За сутки шесть единиц боевой авиации противника сбиты, уничтожены более 20 единиц военной техники, ликвидированы около 700 оккупантов. Потери российской армии в живой силе уже превысили 122 тысяч содат и офицеров.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

С начала вторжения в Украину путинская армия ориентировочно потеряла:

личного состава – около 122 170 (+690) человек,

танков ‒ 3152 (+2) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6284 (+8) ед,

артиллерийских систем – 2148 (+2) ед,

РСЗО – 448 (+1) ед,

средств ПВО — 220 (+0) ед,

самолетов – 289 (+2) ед,

вертолетов – 281 (+4) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1897 (+3) ед,

крылатых ракет ‒ 749 (+0) ед,

корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 4944 (+8) ед,

специальной техники ‒ 194 (+1) ед.

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