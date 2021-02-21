Мир видео В Китае дроны изобразили картины Ван Гога и попали в книгу рекордов Гиннесса

2021-02-21 15:00

 

Световое шоу беспилотных летательных аппаратов в портовом городе Тяньцзинь на севере Китая установило новый мировой рекорд по самой продолжительной анимации, сообщает УНН со ссылкой на Guinness World Records.

Шоу длилось 26 минут 19 секунд, в нем одновременно приняли участие 600 дронов.

Сообщается, что шоу было представлено в 2 часа ночи в Тяньцзиньском университете. Шоу было посвящено истории жизни и творчеству голландского художника-постимпрессиониста Винсента Ван Гога.

Зрители смогли увидеть в небе такие картины Ван Гога, как Звездная ночь, Тутовое дерево, Подсолнухи и Пшеничное поле с кипарисом.

К слову

Работы нидерландского художника оказали значительное влияние на живопись XX века. За десять с небольшим лет он создал более 2100 произведений, включая около 860 картин маслом.

 

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

subscriber subscriber

Еще по теме

НАТО срочно готовит новую концепцию сдерживания России и Китая - раскрыты подробности

2021-02-19 17:29

Киевские подростки устроили "таблеточный челлендж": в больницу попали еще несколько детей

2021-02-18 18:01

Вступает в силу год белого быка: советы астролога и простой оберег для укрепления здоровья

2021-02-12 22:12

Продажа TikTok в США сорвана из-за угрозы национальной безопасности

2021-02-12 12:15

Еще новости в разделе "Мир"

видео В Китае дроны изобразили картины Ван Гога и попали в книгу рекордов Гиннесса

2021-02-21 15:00

В США молодые женщины переоделись в бабушек, чтобы получить прививку от COVID-19

2021-02-21 13:00

Эксперт рассказал, как Путин выкачивает все соки из Лукашенко

2021-02-21 10:30

Путешествие на Марс: озвучены требования к марсианам-колонистам

2021-02-20 14:37
Все статьи раздела "Мир"

Мир

видео В Китае дроны изобразили картины Ван Гога и попали в книгу рекордов Гиннесса 2021-02-21 15:00
В США молодые женщины переоделись в бабушек, чтобы получить прививку от COVID-19 2021-02-21 13:00
Эксперт рассказал, как Путин выкачивает все соки из Лукашенко 2021-02-21 10:30
Путешествие на Марс: озвучены требования к марсианам-колонистам 2021-02-20 14:37