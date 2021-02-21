Мир видео В Китае дроны изобразили картины Ван Гога и попали в книгу рекордов Гиннесса

2021-02-21 15:00

Световое шоу беспилотных летательных аппаратов в портовом городе Тяньцзинь на севере Китая установило новый мировой рекорд по самой продолжительной анимации, сообщает УНН со ссылкой на Guinness World Records.

Шоу длилось 26 минут 19 секунд, в нем одновременно приняли участие 600 дронов.

Сообщается, что шоу было представлено в 2 часа ночи в Тяньцзиньском университете. Шоу было посвящено истории жизни и творчеству голландского художника-постимпрессиониста Винсента Ван Гога.

Зрители смогли увидеть в небе такие картины Ван Гога, как Звездная ночь, Тутовое дерево, Подсолнухи и Пшеничное поле с кипарисом.

К слову

Работы нидерландского художника оказали значительное влияние на живопись XX века. За десять с небольшим лет он создал более 2100 произведений, включая около 860 картин маслом.

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