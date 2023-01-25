ВОЙНА В Украине ISW: рф "пугает" наступлением на Угледар, чтобы отвлечь от неудач в Бахмуте

2023-01-25 16:30

 

Признаков реальной активности российских войск в западной части Донецкой области нет. Аналогичным способом ранее продвигалась информация об "успехах" на Запорожье.

Российские источники заявили о наступлении в районе Угледара Донецкой области, чтобы отвлечь внимание от отсутствия прогресса в Бахмуте. Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW) в отчете за 24 января.

Как утверждают российские военные блогеры, военные 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота прорвали оборону Украины в районе Угледара и продвинулись севернее Павловки и западнее Николаевского.

Кроме того, появилась информация о том, что российские войска продолжают наступательные операции в направлении Угледара, а также в районе Великой Новоселки.

"ISW не зафиксировала каких-либо видеозаписей, указывающих на то, что российские войска начали локальное наступление в районе Угледара по состоянию на 25 января. Российские источники, вероятно, намерены повторить информкампанию в Запорожской области, где распространили утверждения о локализованных наступлениях без каких-либо подтверждений, чтобы отвлечь внимание от факта отсутствия значительных оперативных успехов вокруг Бахмута", - говорится в отчете.

Подчеркивается, что независимо от того, ведут ли российские войска локальные наступательные операции в районе Угледара, или российские источники преувеличивают активность России на этом участке фронта, российские усилия, вероятно, сосредоточены на поддержке информационной кампании и не предвещают возобновления наступления в западной части Донецкой области.

"155-я бригада морской пехоты ранее сильно деградировала в ходе наступательных операций в районе Угледара в ноябре 2022 года и вряд ли сможет возобновить наступление на этом участке фронта", - подытожили аналитики.

Ранее в ISW сообщили, что армия РФ не добилась успеха в Запорожской области, несмотря на непрекращающиеся заявления оккупационных властей.

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