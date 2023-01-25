ВОЙНА В Украине "К чему-то готовятся": роССия перебрасывает мобилизованных на юг Украины, — командование

2023-01-25 21:30



Кремль, как предупреждает руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк, также может готовиться к новому обстрелу Украины, поскольку в Черном море находятся четыре ракетоносителя с суммарным залпом до 28 "Калибров".

Россия продолжает перебрасывать на юг Украины новые партии бойцов из числа мобилизованных граждан. Об этом 25 января в эфире национального телемарафона заявила руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, передислокация мобилизованных граждан на юг Украины объясняется высоким уровнем потерь ВС РФ.

Наталья Гуменюк оотметила, что военное командование наблюдает за переброской "мобиков" небольшими партиями в захваченные украинские регионы, и на сегодняшний день не зафиксировано критическое увеличение личного состава противника на указанном направлении.

"Мы наблюдаем, что снова прибывают мобилизационные ресурсы небольшими партиями. Нет критического увеличения, хотя небольшие группы мобилизационного ресурса они пытаются подтягивать, потому что есть достаточно ощутимое уменьшение с нашей стороны", — продолжила руководитель пресс-центра в эфире телемарафона.

Отдельно Наталия Гуменюк прокомментировала пребывание российских ракетоносителей в Черном море. По состоянию на утро 25 января, в акватории дислоцируются 11 кораблей, четыре их которых оснащены ракетным вооружением с суммарным залпом до 28 "Калибров". Офицер не исключает, что Россия ведет подготовку к новому массированному обстрелу Украины.

"Им трудно сейчас располагать свои корабли в пунктах базирования. Они не чувствуют абсолютного спокойствия, несмотря на то, что пытаются рекламировать свою ПВО. В пунктах базирования они тоже испытывали определенные проблемы", — продолжила Гуменюк и добавила, что рассредоточение сил россиян в море и на суше свидетельствует о том, что захватчики маневрируют в поисках безопасного расположения и готовятся к активным действиям.

Днем ранее, 24 января, американский Институт изучения войны ISW сообщал о неудачном наступлении ВС РФ на Запорожском направлении. По словам американских аналитиков, коллаборанты и росСМИ продвигают версию о тактическом успехе в районе Запорожья, отвлекая россиян от череды военных неудач в Бахмуте.

Несколькими днями ранее президент Владимир Зеленский, общаясь с журналистами немецкого телеканала ARD, назвал направления, на которых ВС РФ в ближайшее время могут осуществить наступление.