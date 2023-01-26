ВОЙНА В Украине Сегодня враг запустил по Украине 55 ракет разного типа - ПВО Украины сбили 47

2023-01-26 13:35

Сегодня, 26 января, рашисты запустили по Украине 55 ракет разного типа. Силы ПВО сбили 47 ракет, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook.

По его данным, россияне совершили пуски ракет воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, Х-47 Кинжал, Калибр, Х-59) с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей в акватории Черного моря.

"Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины уничтожены 47 крылатых ракет, 20 из них в районе столицы. Кроме того, три из четырех управляемых авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей", – написал Залужный.

Он отметил, что цель российских агрессоров остается неизменной – психологическое давление на украинцев и разрушение критической инфраструктуры.

В командовании Воздушных сил ВСУ добавили, что россияне запустили ракеты Кинжал с двух самолетов МиГ-31К.

"В противовоздушный бой были привлечены подразделения зенитных ракетных войск, истребительной авиации, мобильные огневые группы Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины", – отметили военные.