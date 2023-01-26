ВОЙНА В Украине Самая сложная ситуация с электричеством наблюдается в Киевской, Одесской и Винницкой областях

2023-01-26 15:37

Во время 13 массированного ракетного обстрела по территории Украины агрессоры нанесли повреждения объектам энергетики. Самая сложная ситуация наблюдается в Киевской, Одесской и Винницкой областях, сообщил глава Минэнерго Герман Галущенко в Facebook в четверг, 26 января.

"Благодаря отличной работе ПВО сбито большое количество ракет. К сожалению, есть попадания в объекты энергетической инфраструктуры. Введены аварийные отключения. Самая сложная ситуация сейчас в Киевской, Одесской и Винницкой областях", – написал Галущенко.

Он заверил, что сейчас энергетики работают, чтобы как можно скорее возобновить энергоснабжение.