ВОЙНА В Украине Сколько Украине нужно танков, чтобы закончить войну за несколько месяцев - у Зеленского назвали точные цифры

2023-01-27 21:36

Если у нас будет 400 танков, мы сможем закончить эту войну в течение нескольких месяцев, — рассказал советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"300-400 таких танков на самом деле превзошли бы 2000-3000 советских танков… Это бы резко ускорило темп войны и дало бы старт завершающим этапам".

По состоянию на сейчас, нам наобещали около 100 танков Leopard, + есть шанс получить от штатов танки Abrams. Помимо танков мы получим значительное количество БМП Bradley, БМП Marderи колесные танки AMX-10RC, которые класифицируются, как убийцы танков.

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