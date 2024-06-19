ВОЙНА В Украине За время войны СБУ ликвидировала уже более тысячи вражеских танков

2024-06-19 12:28

Служба безопасности с начала полномасштабного вторжения рашистов ликвидировала 1006 российских танков. Наибольшее количество бронетехники врага было уничтожено в ходе боев в Донецкой и Харьковской областях. Об этом СБУ сообщила на своем Telegram-канале.

"Используя тяжелую бронетехнику, агрессор часто пытался прорвать позиции украинских защитников и обеспечить прикрытие штурмовых групп оккупантов... Враг регулярно привлекал танковые соединения для проведения атак на укрепрайоны Сил обороны в Запорожье.

Против вражеских танков применялся максимальный арсенал бронебойного вооружения и беспилотных комплексов", - рассказали в СБУ.

Много вражеской бронетехники было поражено еще на начальных рубежах для наступления - до того, как они выходили на штурм украинских позиций. Еще часть танков удалось уничтожить вместе с их экипажами.

СБУ добавила, что продолжает с другими подразделениями Сил обороны Украины "минусовать" оккупационные группировки РФ.

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