За время войны СБУ ликвидировала уже более тысячи вражеских танков

Служба безопасности с начала полномасштабного вторжения рашистов ликвидировала 1006 российских танков. Наибольшее количество бронетехники врага было уничтожено в ходе боев в Донецкой и Харьковской областях. Об этом СБУ сообщила на своем Telegram-канале.
"Используя тяжелую бронетехнику, агрессор часто пытался прорвать позиции украинских защитников и обеспечить прикрытие штурмовых групп оккупантов... Враг регулярно привлекал танковые соединения для проведения атак на укрепрайоны Сил обороны в Запорожье.
Против вражеских танков применялся максимальный арсенал бронебойного вооружения и беспилотных комплексов", - рассказали в СБУ.
Много вражеской бронетехники было поражено еще на начальных рубежах для наступления - до того, как они выходили на штурм украинских позиций. Еще часть танков удалось уничтожить вместе с их экипажами.
СБУ добавила, что продолжает с другими подразделениями Сил обороны Украины "минусовать" оккупационные группировки РФ.