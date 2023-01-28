ВОЙНА В Украине "Войной в окопах мы победы не добьемся". В Генштабе назвали условие для успеха ВСУ

2023-01-28 13:00

 

Чтобы эффективно обороняться, нужно постоянно проводить наступательные действия на отдельных участках. Победить врага, сидя в окопах, невозможно.

Об этом заявил командующеий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадного генерала Александр Тарнавский.

"Оборона должна быть активна. Чтобы иметь успех, нужно постоянно, на отдельных участках проводить наступательные действия. Да, они кратковременны, по сравнению с наступлением войск, они не значительны, но это должно быть. Войной в окопах мы победы не одержим", - сказал он.

По его словам, такие наступательные действия позволяют изучать противника, выявлять его сильные и слабые стороны.

"Нужно постоянно учиться и самим. В первую очередь, в совершенстве владеть оружием и поражать цель из первого выстрела, маневрировать и моделировать ситуации", - добавил Тарнавский.

Как сообщалось, ВСУ продолжают истощать врага на юге, держа его под огневым контролем. Таким образом, защитники готовятся к возможному наступлению.

Напомним, по данным на утро субботы, 28 января, ВСУ ликвидировали в сутки 800 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 125 510 военных. Также ВСУ уничтожили самолет и вертолет оккупантов.

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