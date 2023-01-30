ВОЙНА В Украине Олаф Шольц заявил, что цивилизованный мир обязан остановить неоимперскую кампанию путина

2023-01-30 12:28

Мир не должен позволить российскому диктатору путину продолжать выбранный им путь - неоимперскую кампанию. Об этом сказал Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью журналистам из Аргентины, Чили и Бразилии, текст которого опубликован на сайте немецкого правительства.



В частности, Шольца спросили, рассматривает ли он российско-украинскую войну как борьбу за защиту демократических ценностей, как о ней говорит президент Владимир Зеленский.

Он заявил, что агрессивная война России против Украины является вопиющим нарушением международного права и, следовательно, не является "чисто европейским вопросом", а любой, кто игнорирует основные принципы устава ООН, подрывает основы международного порядка.

"Мир не должен позволить птн идти своим путем. Его неоимперская кампания не должна увенчаться успехом", - заявил Шольц.

Он же заявил, что в разговорах с путлером неоднократно высказывался за немедленное прекращение российских атак, полный вывод российских войск и за переговоры.

"россия, с другой стороны, все еще рассчитывает на военную эскалацию спустя почти год после начала ее агрессивной войны, несмотря на многочисленные жертвы с обеих сторон, и несмотря на то, что она не смогла достичь ни одной из целей, которые она связывала с нападением на Украину", - заявил Шольц.

Канцлер также подчеркнул, что 24 февраля 2022 года стало поворотным моментом, и Германия быстро адаптировалась к новой реальности - реальности, в которой больше нет сотрудничества с оркостаном

"В течение нескольких месяцев мы изменили энергоснабжение Германии и стали независимыми от газа, нефти или угля из россии. И мы работаем над сокращением односторонней зависимости в нашей экономике", - добавил Шольц.