роССийские войска заменяют "вагнеровцев", чтобы усилить наступление на Бахмут – ISW
2023-01-29 17:00
Военнослужащие армии РФ, вероятно, заменяют истощенные силы наемников из ЧВК "Вагнер", чтобы усилить наступление на Бахмут, убеждены аналитики Института изучения войны.
Источник: отчет ISW
Дословно: "Силы ЧВК "Вагнер" в районе Бахмута не достигли значительных успехов после захвата Соледара. Подразделения российской армии сейчас участвуют в боях за Бахмут с целью активизации российского наступления.
Кадры боевых действий, опубликованные 20 января, указывают на то, что российские воздушно-десантные войска действуют вокруг Бахмута, поскольку на них видно российскую БМД-4М – нишевую механизированную технику, которая используется исключительно десантниками".
Детали: В ISW отметили, что Министерство обороны РФ все чаще сообщает, что российские воздушно-десантные войска действуют в районе Бахмута с начала января 2023 года, что указывает на то, что российские войска усиливают или заменяют "вагнеровцев".
После переброски дополнительных сил россияне, вероятно, не исчерпали свой наступательный потенциал в районе Бахмута, считают американские аналитики.
Основные выводы ISW за 28 января:
- Российские войска, вероятно, заменяют истощенные силы "Вагнера" для поддержки наступления в районе Бахмута.
- Российские войска пытаются помешать Украине вернуть инициативу, возможно, накануне запланированного решающего российского наступления на Донбассе.
- Оккупантам, вероятно, не хватает боевой мощи, необходимой для проведения более чем одной крупной наступательной операции с целью закрепления украинских сил в западной части Донецкой и восточной части Запорожской областей.
- Российское военное руководство может снова планировать наступательную операцию, исходя из ошибочных предположений о возможностях российской армии
- Уменьшение опоры российских военных на силы "Вагнера" вокруг Бахмута, вероятно, уменьшает влияние Евгения Пригожина.
- Оккупанты продолжали ограниченные контратаки с целью восстановления утраченных позиций на линии Сватово-Кременная.
- Украинские войска продолжили наносить удары по российским тыловым районам в Луганской области.
- Российские войска продолжали наступательные операции в районе Бахмута и Авдеевки-Донецка. Российские войска продолжили локальное наступление вблизи Угледара на западе Донецкой области.
- Российские источники не сообщали о наземных атаках российских войск в Запорожской области второй день подряд.
- Некоторые российские граждане продолжают ограниченные попытки саботировать усилия российских силовых структур.
- Российские оккупационные чиновники продолжают выдвигать условия для долгосрочной принудительной депортации украинских детей в Россию.