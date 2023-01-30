ВОЙНА В Украине "Надо сделать больше": Столтенберг призвал Южную Корею оказать военную помощь Украине

2023-01-30 17:00

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Южную Корею увеличить военную поддержку Украине. Он подчеркнул, что существует "срочная необходимость" в боеприпасах.

Выступая в Институте перспективных исследований Чей в Сеуле, он поблагодарил Южную Корею за нелетальную помощь Украине, но призвал ее сделать больше, пишет Reuters. В качестве примера он привел другие страны, которые изменили свою политику не предоставлять оружие странам, находящимся в конфликте после вторжения России, в частности Германию, Швецию и Норвегию.

"Я призываю Республику Корея продолжать и наращивать усилия по конкретному вопросу военной поддержки. В конце концов, решение принимать вам, но я скажу, что несколько союзников по НАТО, которые придерживались политики никогда не экспортировать оружие в страны, находящиеся в состоянии конфликта, сейчас изменили свой подход", – подчеркнул Столтенберг.

"Если мы не хотим, чтобы автократия и тирания победили, то им нужно оружие, такова реальность", –сказал он, имея в виду Украину.

Глава НАТО сказал, что "чрезвычайно важно", чтобы Россия не выиграла эту войну, не только для украинцев, но и для того, чтобы не послать неверный сигнал авторитарным лидерам, в том числе в Пекине, что они могут получить желаемое силой.

Напомним: еще в октябре 2022 года президент Южной Кореи Юн Сук Ёль заявил, что его страна не предоставила Украине летального оружия после того, как президент России Владимир Путин пригрозил ей разрушением двусторонних отношений. В Сеуле стремятся поддерживать "мирные, хорошие" отношения со всеми странами мира.

Отказ в предоставлении Украине летального оружия в там обьяснили желанием избежать противодействия с РФ как по экономическим причинам, так и по причине влияния, которое Москва может оказывать на Северную Корею.