ВОЙНА В Украине Танки Abrams могут доставить в Украину в конце 2023 года, - The Washington Post

2023-01-30 19:00

 

Американские танки Abrams М1А2 будут доставлены в Украину в конце 2023 года или в начале 2024 года.

Об этом пишет The Washington Post.

Остальные вооружения украинские военные будут получать из запасов Пентагона. А вот 31 основной боевой танк М1А2 будет предоставлен в рамках программы USAI. То есть, Соединенные Штаты закупят их в промышленности.

"Они будут построены без защиты с использованием обедненного урана и будут доставлены в конце этого года или в следующем году", - говорится в сообщении.

Читайте также: Резников ожидает, что Украина получит западные танки в марте

Отметим, что ранее представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби рассказывал, что доставка танков в Украину может занять месяцы.

"Я не хочу говорить слишком конкретно, потому что мы все еще разрабатываем планы, но это продлится много месяцев", - сказал он.

Кирби заявил, что США будут прилагать усилия в помощи Украине. В том числе в скором времени начнут тренировать украинских военных. Это связано с тем, что они должны быть готовы сразу использовать предоставленное вооружение.

subscriber subscriber

Еще по теме

путин угрожал Джонсону ракетным ударом накануне вторжения в Украину

2023-01-30 20:30

Зеленский после заседания Ставки: 2023 обязательно будет годом нашей победы

2023-01-30 17:30

"Газпром" будет транспортировать 24,3 млн. кубометров газа в Европу через Украину

2023-01-29 21:00

В США готовят сюрприз на годовщину войны в Украине

2023-01-28 16:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

путин угрожал Джонсону ракетным ударом накануне вторжения в Украину

2023-01-30 20:30

Украинская разведка получит 105 немецких беспилотников Vector

2023-01-30 20:00

Шольц озвучил свои опасения в связи с предоставлением Украине истребителей

2023-01-30 19:30

Танки Abrams могут доставить в Украину в конце 2023 года, - The Washington Post

2023-01-30 19:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

путин угрожал Джонсону ракетным ударом накануне вторжения в Украину 2023-01-30 20:30
Украинская разведка получит 105 немецких беспилотников Vector 2023-01-30 20:00
Шольц озвучил свои опасения в связи с предоставлением Украине истребителей 2023-01-30 19:30
Танки Abrams могут доставить в Украину в конце 2023 года, - The Washington Post 2023-01-30 19:00