Украинская разведка получит 105 немецких беспилотников Vector

Минобороны Украины заказало 105 разведывательных беспилотников Vector у немецкой компании Quantum-Systems GmbH. Об этом говорится на сайте компании.
Детали
Компания воздушной разведки Quantum-Systems GmbH которая поставляет мультисенсорные беспилотные летательные аппараты для сбора данных правительственным учреждениям и коммерческим клиентам, объявила о поставке 105 дополнительных разведывательных беспилотных летательных аппаратов типа Vector для военных ВСУ. Финансируется заказ правительством Германии.
Его электрические системы вертикального взлета и посадки (eVTOL) отличаются лучшей в отрасли выносливостью, простотой эксплуатации и надежностью, превышающей характеристики обычных платформ БПЛА.
До этого Минобороны Украины заказало 33 беспилотника в августе 2022 года.
Напомним
В Украине формируются первые в мире ударные роты БПЛА. Создание ударных рот постановил на Ставке Главнокомандующий ВС Украины генерал Валерий Залужный.