ВОЙНА В Украине Украинская разведка получит 105 немецких беспилотников Vector

2023-01-30 20:00

Минобороны Украины заказало 105 разведывательных беспилотников Vector у немецкой компании Quantum-Systems GmbH. Об этом говорится на сайте компании.

Детали

Компания воздушной разведки Quantum-Systems GmbH которая поставляет мультисенсорные беспилотные летательные аппараты для сбора данных правительственным учреждениям и коммерческим клиентам, объявила о поставке 105 дополнительных разведывательных беспилотных летательных аппаратов типа Vector для военных ВСУ. Финансируется заказ правительством Германии.

Его электрические системы вертикального взлета и посадки (eVTOL) отличаются лучшей в отрасли выносливостью, простотой эксплуатации и надежностью, превышающей характеристики обычных платформ БПЛА.

До этого Минобороны Украины заказало 33 беспилотника в августе 2022 года.

Напомним

В Украине формируются первые в мире ударные роты БПЛА. Создание ударных рот постановил на Ставке Главнокомандующий ВС Украины генерал Валерий Залужный.