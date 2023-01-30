ВОЙНА В Украине Польша развернула масштабную ремонтную операцию для Украины_— WSJ

2023-01-30 16:30

В разветвленном фабричном комплексе, окруженном заброшенными зданиями, сотни техников круглосуточно работают над одной из крупнейших задач украинской войны: ремонтом артиллерии и тяжелой бронетехники и возвращением ее на линию фронта. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Детали

Техническое обслуживание и ремонт боеприпасов является главным вызовом в войне, которая разгорается самыми быстрыми темпами с того времени, как нацистская Германия столкнулась с советской Россией на той же территории почти 80 лет назад.

В материале отмечается, что в разветвленном фабричном комплексе сотни техников круглосуточно работают над ремонтом украинской артиллерии и тяжелой бронетехники и возвращением ее на линию фронта.

Авторы отмечают, что вокруг мастерской размещены три пушки AHS Krab, постоянно гудит техника, а воздух насыщен запахом металлической пыли и автомобильного масла. У двух “крабов”, которые выглядят как танки, но представляют собой самоходные 155-мм гаубицы, отсутствуют части гусениц, они пронизаны пулевыми отверстиями и искривленным металлом.

Польские официальные лица говорят, что они ожидают, что Abramses будет ремонтироваться в Польше в городе Познань на западе страны.

Мастерскую контролируют вооруженные офицеры из Агентства внутренней безопасности, которым поручено разведывать потенциальные диверсионные операции, которые поразили оружейные заводы в других странах, включая Болгарию.

Помимо ремонтных работ в Польше, механики постоянно общаются с техниками из Украины, многие из них были гражданскими до войны, однако сейчас обучают коллег через зашифрованные приложения, как ремонтировать все, от танков до ракет.

Напомним, в Польше официально объявили о создании “танковой коалиции” для поддержки Украины. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.