ВОЙНА В Украине Резников может попросить у Макрона боевые истребители во время встречи в Париже, - The Guardian

2023-01-31 19:00

Министр обороны Украины Алексей Резников во время своего визита в Париж, где он встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, предположительно попросит у французского лидера боевые истребители для украинской армии.

Об этом пишет издание The Guardian.

"Министр обороны Украины в Париже попросит у Макрона самолеты", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что встреча Резникова и Макрона во французской столице состоится на фоне дебатов между союзниками Киева о том, предоставлять ли украинской армии истребители для войны против России после того, как президент США Джо Байден ранее исключил предоставление F-16.

Сам Макрон ранее заявил, что нельзя исключать возможность поставки истребителей Украине, но только в том случае, если это не приведет к эскалации и не повредит обороноспособности французской армии.

Ранее в январе издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что представители западных стран проводят внутренние обсуждения возможности передачи истребителей Украине.

До этого власти ФРГ приняли решение передать Украине первую партию из 14 танков Leopard 2 и дали союзникам разрешение на то, чтобы и они поставляли танки Leopard 2 в Украину.

Также президент США Джо Байден объявил о решении направить Украине 31 танк M1 Abrams.