ВОЙНА В Украине Данилов о мобилизации: Возле военкоматов стоят очереди, чтобы проверить свои данные

2023-01-31 21:00

Мобилизация в Украине не останавливалась ни на день, возле военкоматов стоят очереди.

Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Мобилизация началась 24 февраля и не останавливалась ни на день", - сказал секретарь СНБО, отвечая на вопрос о возможной новой волне мобилизации.

"У военкоматов стоят очереди. Спокойно стоят, чтобы проверить свои данные", - добавил Данилов.

Он также отметил, что "в последнее время РФ запускает видео, не имеющее отношения к мобилизации". "Одна ситуация, когда брали человека, совершившего преступление. Российская пропаганда сообщила, что якобы у нас собирают людей под дулами автоматов", - объяснил секретарь СНБО.

"Уровень информационно-психологических операций, которые будет использовать РФ, будет расти в геометрической прогрессии", - отметил Данилов.