ВОЙНА В Украине Возле Бахмута украинские войска уничтожили очередную позицию врага: подробности

2023-01-31 18:30

 

На подступах к Бахмуту украинские пограничники уничтожили очередную вражескую позицию. Вследствие точных ударов ликвидировано пятерых оккупантов, еще четверо ранены.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Украинские военные рассказали, что стрелковое подразделение РФ обустроило в лесополосе импровизированный блиндаж. Пограничникам удалось выследить место укрытия вражеской пехоты и ударить по нему из минометов.

"Огневой налет разрушил инженерную застройку, похоронив под завалами 5 захватчиков. Еще 4 оккупанта ранены", - рассказали в ГПСУ.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пытаясь захватить Бахмут российские оккупанты терпят большие потери и не считают своих людей. Число погибших со стороны врага идет на тысячи.

Также в Минобороны заявили, что российские оккупанты усиливают наступление на востоке, в том числе и на Бахмутском направлении, там продолжаются тяжелые бои.

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