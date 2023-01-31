ВОЙНА В Украине рф создает условия для начала наступательных усилий - ISW

2023-01-31 21:30

 

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что россия создает условия для начала наступательных усилий в ближайшие месяцы, вероятно, в Луганской области.

Детали

ISW приводят заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга от 30 января о том, что нет никаких признаков того, что москва готовится к мирным переговорам, и что все указывает на обратное. Аналитики добавляют, что, по его словам, рф может мобилизовать до 200 000 военнослужащих и продолжает закупать оружие и боеприпасы за счет увеличения внутреннего производства и партнерства с авторитарными государствами, такими как Иран и Северная Корея.

Председатель Совета резервистов Вооруженных сил Украины Иван Тимочко в связи с этим заявил, что российские войска усиливают свою группировку на Донбассе в рамках ожидаемого наступления.

"Заявления Столтенберга и Тимочко подтверждают предварительный прогноз ISW о том, что российские войска создают условия для начала наступления, вероятно, в Луганской области в ближайшие месяцы", - говорится в сообщении Института изучения войны.

Аналитики добавили, что российские военные блогеры продолжили информировать, что создаются условия для наступления рф, и москва задействовала еще не все резервы.

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